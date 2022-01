Si remporter une fois chaque tournoi du Grand Chelem dans une carrière de joueur de tennis n’est évidem­ment pas donner à tout le monde, le faire deux fois est assez insensé. C’est pour­tant bien ce que vient de réaliser Rafael Nadal suite à son deuxième sacre à Melbourne (13 Roland‐Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Open d’Australie).

S’il rejoint un certain Novak Djokovic dans ce domaine depuis le début de l’ère Open en 1968, il est le quatrième joueur de l’his­toire à accom­plir un tel exploit avec l’ac­tuel numéro 1 mondial, et les Australiens Roy Emerson et Rod Laver.

Tout simple­ment monumental…