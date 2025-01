Daniil Medvedev ne gardera pas un souvenir impé­ris­sable de cette édition 2025 de l’Open d’Australie.

En plus de s’être incliné en cinq sets dès le deuxième tour face au jeune qualifié Tien et d’avoir perdu 1155 points, le joueur russe a écopé d’une lourde amende suite à ses nombreux excès.

En tout et pour tout, l’ac­tuel 5e joueur mondial va devoir payer 76 000 dollars d’amende (10 000 pour avoir fracassé une caméra posée sur le filet et 66 000 pour avoir cassé sa raquette et refusé de se présenter en confé­rence de presse), soit 61% des ses gains amassés à Melbourne.

Une amende salée mais fina­le­ment ample­ment méritée.