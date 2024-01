Sur le plateau d’Eurosport où il officie en tant que consul­tant, Arnaud Clément a insisté sur le niveau de jeu médiocre du quart de finale entre Coco Gauff et Marta Kostyuk, remportée par l’Américaine en trois sets : 7–6(6), 6–7(3), 6–3.

« C’était vrai­ment très éton­nant. On ne va pas mettre les deux joueuses dans le même sac. Kostyuk a pris beau­coup de risques, elle a eu de la réus­site, elle a fait beau­coup de fautes directes. En face, Coco Gauff n’a rien fait de toute la partie. Elle aurait pu perdre cette rencontre. Et au moment où on se dit que ça va, qu’elle est revenue de 1–5 au premier, qu’elle va détendre, elle se crispe à nouveau. A aucun moment, elle n’a réussi à se libérer. Tennistiquement, c’était d’une pauvreté… Franchement, j’ai rare­ment commenté un match de cette qualité à ce stade de la compé­ti­tion. Il va falloir une très très grosse réac­tion de Coco Gauff au prochain match car si elle joue comme de cette manière, cela va être très rapide quel que soit son adversaire »