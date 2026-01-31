AccueilOpen d'AustralieArnaud Clément : "Au niveau mental on retrouve le plus grand Djokovic,...
Arnaud Clément : « Au niveau mental on retrouve le plus grand Djokovic, on voit le gars capable d’aller plus loin que les autres dans la douleur, qui a plus de volonté que les autres aussi »

S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, Arnaud Clément a proposé une analyse du match de Novak Djokovic assez pertinente. 

« Ce que je trouve assez extra­or­di­naire c’est de voir très tôt dans le match une souf­france physique qui se lisait de manière très claire sur son visage. On retrouve au niveau mental le plus grand Djokovic, on voit le gars capable d’aller plus loin que les autres dans la douleur, qui a plus de volonté que les autres aussi. Vous avez vu quand il a raté son coup droit penalty sur la première balle de match ? Tu sais qu’à 40‑A, ça va être poten­tiel­le­ment très, très chaud. Mais on efface, on repart sur le point d’après. Et j’ai trouvé ça prodigieux. »

Il est vrai que le Serbe a fait preuve d’une sacrée rési­lience, et l’exemple de cette balle du match ratée résume bien les qualités uniques du Serbe.

