Stupeur sur la Rod Laver Arena. Méconnaissable et dominé comme jamais dans les deux premiers sets par Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic souffre comme rare­ment. Aux commen­taires du match sur Eurosport, Arnaud Clément a parfai­te­ment résumé la situation.

« Il est pris dans tous les secteurs et notam­ment le secteur physique. C’est l’une des rares fois où il fait son âge en face d’un jeune de la nouvelle géné­ra­tion. On a rare­ment vu Novak aussi lent à réagir. Et même si en face, cela frappe extrê­me­ment fort, il a souvent réussi à trouver des solu­tions contre des joueurs qui étaient par moment sur un nuage. Là, le problème, c’est que ce n’est peut‐être pas le cas. Sinner est peut‐être à son niveau simplement. »

📊 Pour la 3ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a remporté 3 jeux ou moins au total dans les deux premiers sets d’un tournoi du Grand Chelem :

❌ OA 2005 vs Safin : 6⁄ 0 6⁄ 2 (6÷1)

❌ RG 2020 vs Nadal : 6⁄ 0 6⁄ 2 (7÷5)

❔ OA 2024 vs Sinner : 6⁄ 1 6⁄ 2 (…) pic.twitter.com/2nKqq74cvl — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 26, 2024

Incroyable.