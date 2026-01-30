AccueilOpen d'AustralieArnaud Clément (aux commentaires du match Alcaraz-Zverev) : "Compter le nombre de...
Open d'Australie

Arnaud Clément (aux commen­taires du match Alcaraz‐Zverev) : « Compter le nombre de mètres parcourus, cela ne sert à rien »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1240

Lors du match assez épique entre Zverev et Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, c’est Arnaud Clément qui a endossé le rôle de consul­tant sur Eurosport. 

Et lorsque les statis­tiques des mètres parcourus par les deux joueurs ont été divul­guées au début du cinquième set, l’an­cien joueur trico­lore n’a pas pu s’empêcher d’ex­pli­quer que cela ne voulait abso­lu­ment rien dire : « Compter le nombre de mètres parcourus, cela ne sert à rien. » 

Cette remarque n’est pas dénuée de sens et elle est aussi éton­nante car Arnaud était adepte de la « course à pied » lors­qu’il était sur un court de tennis. Tous les vrais fans se souviennent de son match inter­mi­nable face à Santoro à Roland‐Garros en 2004.

Il est vrai que trop de statis­tiques tuent le jeu et, dans le tennis comme ailleurs, ce n’est pas celui qui court le plus qui l’emporte forcé­ment. C’est un peu comme la posses­sion de balle dans un match de football.

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 09:26

Article précédent
Le message puis­sant de Svitolina‐Monfils après sa lourde défaite contre Sabalenka : « Je ne devrais pas vrai­ment me permettre d’être triste car j’ai cette oppor­tu­nité incroyable de jouer ici, de repré­senter mon pays de manière digne et d’avoir la possi­bi­lité d’uti­liser ma voix pour mon peuple »
Article suivant
Grégoire Barrère sur les crampes d’Alcaraz contre Zverev : « Sinner et Alcaraz s’entraînent comme des Français main­te­nant. C’est dingue de cramper comme nous ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.