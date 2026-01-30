Lors du match assez épique entre Zverev et Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, c’est Arnaud Clément qui a endossé le rôle de consultant sur Eurosport.
Et lorsque les statistiques des mètres parcourus par les deux joueurs ont été divulguées au début du cinquième set, l’ancien joueur tricolore n’a pas pu s’empêcher d’expliquer que cela ne voulait absolument rien dire : « Compter le nombre de mètres parcourus, cela ne sert à rien. »
Cette remarque n’est pas dénuée de sens et elle est aussi étonnante car Arnaud était adepte de la « course à pied » lorsqu’il était sur un court de tennis. Tous les vrais fans se souviennent de son match interminable face à Santoro à Roland‐Garros en 2004.
Il est vrai que trop de statistiques tuent le jeu et, dans le tennis comme ailleurs, ce n’est pas celui qui court le plus qui l’emporte forcément. C’est un peu comme la possession de balle dans un match de football.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 09:26