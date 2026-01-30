Lors du match assez épique entre Zverev et Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, c’est Arnaud Clément qui a endossé le rôle de consul­tant sur Eurosport.

Et lorsque les statis­tiques des mètres parcourus par les deux joueurs ont été divul­guées au début du cinquième set, l’an­cien joueur trico­lore n’a pas pu s’empêcher d’ex­pli­quer que cela ne voulait abso­lu­ment rien dire : « Compter le nombre de mètres parcourus, cela ne sert à rien. »

Cette remarque n’est pas dénuée de sens et elle est aussi éton­nante car Arnaud était adepte de la « course à pied » lors­qu’il était sur un court de tennis. Tous les vrais fans se souviennent de son match inter­mi­nable face à Santoro à Roland‐Garros en 2004.

Il est vrai que trop de statis­tiques tuent le jeu et, dans le tennis comme ailleurs, ce n’est pas celui qui court le plus qui l’emporte forcé­ment. C’est un peu comme la posses­sion de balle dans un match de football.