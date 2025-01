Pour Arnaud Clément, ancien 10e joueur mondial et actuel consul­tant pour Eurosport, Alexander Zverev ne gagnera ni la finale de l’Open d’Australie ce dimanche contre Jannik Sinner ni aucun titre du Grand Chelem au cours de sa carrière.

« Je fais partie de ceux qui disent que Zverev ne gagnera pas de Grand Chelem. Je l’ai dit avant et mon idée reste la même aujourd’hui. Je n’ai pas été convaincu par le tournoi de Zverev. Il a un niveau moyen qui est extrê­me­ment fort. Quand il ne joue pas bien, il va quand même jouer top 10. On le sait et il le sait. Mais il ne se force pas suffi­sam­ment à mes yeux, notam­ment lors des premiers tours, pour faire des choses qu’il a un peu moins l’ha­bi­tude de faire. »