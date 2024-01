Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, Arnaud Clément, inter­rogé sur Jannik Sinner, impres­sion­nant de séré­nité et qualifié pour les huitièmes de finale sans perdre un seul set, s’est mouillé en décla­rant que l’Italien allait remporter son premier tournoi du Grand Chelem dans un peu plus d’une semaine.

« Il déve­loppe un tennis prodi­gieux depuis six mois. Il a beau­coup progressé dans pas mal de domaines, au filet, au service notam­ment où il est vrai­ment très perfor­mant. En fond de court, on a l’im­pres­sion qu’il frappe encore plus fort qu’a­vant. L’année dernière, on parlait de Djokovic et d’Alcaraz, main­te­nant on se demande même si Sinner n’a pas pris la place d’Alcaraz (…) Je pense qu’il va gagner l’Open d’Australie cette année. Pourquoi ? Déjà parce qu’il joue Djokovic en demi‐finales, donc s’il gagne, il serait poten­tiel­le­ment favori dans une finale contre Alcaraz et aussi à cause du niveau de jeu qu’il nous montre depuis quelques mois. »