Open d'Australie

Arnaud Clément remet Sabalenka à sa place : « Si vous laissez passer ça, où est‐ce que vous mettez la limite ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Australian Open - Melbourne - 16�12025

Si elle s’est imposée logi­que­ment en deux sets face à Elina Svitolina en demi‐finales de l’Open d’Australie ce jeudi, Aryna Sabalenka a montré quelques signes de tension dans la première manche à cause d’un désac­cord avec l’arbitre.

Sur un coup qu’elle pensait avoir raté, la numéro 1 mondiale a lâché un cri que l’arbitre a inter­prété comme une gêne, et a donc accordé le point à son adversaire.

Sur le plateau d’Eurosport après la rencontre, Arnaud Clément a donné raison à l’arbitre :

« Si ce moment aurait pu la sortir du match ? Je n’es­père pas pour une cham­pionne comme elle. Il n’y avait pas de raison de s’énerver contre l’ar­bitre. C’est l’ap­pli­ca­tion du règle­ment. C’est comme si elle criait ‘mince’ et qu’on conti­nuait à jouer parce que la balle est bonne. Non, on n’a pas le droit. Ça n’a pas gêné Svitolina mais ça peut gêner. Donc si vous laissez passer ça, où est‐ce que vous mettez la limite ? Vous n’avez pas le droit, c’est tout, on applique le règle­ment et le point est perdu. »

Reste aux spec­ta­teurs et aux fans de se faire leur propre avis sur cette petite tension sur le court : 

Pour tenter de remporter un 3e Open d’Australie et un 5e titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka affron­tera Elena Rybakina ou Jessica Pegula en finale samedi. 

Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 11:59

Sabalenka, très émue après sa victoire contre Svitolina : « Je n’ar­rive pas à y croire, c’est incroyable »

