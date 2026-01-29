Si elle s’est imposée logiquement en deux sets face à Elina Svitolina en demi‐finales de l’Open d’Australie ce jeudi, Aryna Sabalenka a montré quelques signes de tension dans la première manche à cause d’un désaccord avec l’arbitre.
Sur un coup qu’elle pensait avoir raté, la numéro 1 mondiale a lâché un cri que l’arbitre a interprété comme une gêne, et a donc accordé le point à son adversaire.
Sur le plateau d’Eurosport après la rencontre, Arnaud Clément a donné raison à l’arbitre :
« Si ce moment aurait pu la sortir du match ? Je n’espère pas pour une championne comme elle. Il n’y avait pas de raison de s’énerver contre l’arbitre. C’est l’application du règlement. C’est comme si elle criait ‘mince’ et qu’on continuait à jouer parce que la balle est bonne. Non, on n’a pas le droit. Ça n’a pas gêné Svitolina mais ça peut gêner. Donc si vous laissez passer ça, où est‐ce que vous mettez la limite ? Vous n’avez pas le droit, c’est tout, on applique le règlement et le point est perdu. »
Reste aux spectateurs et aux fans de se faire leur propre avis sur cette petite tension sur le court :
😱 Si l’arbitre annonce « hindrance » (gêne) à chaque fois qu’Aryna Sabalenka crie comme ça, elle va perdre beaucoup de points.— Tennis Legend (@TennisLegende) January 29, 2026
Elle le fait énormément ce petit « aya » quand elle ne frappe pas bien un coup.
Hyper rare de voir un(e) arbitre la sanctionner.pic.twitter.com/nE5CZRRYgm
Pour tenter de remporter un 3e Open d’Australie et un 5e titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina ou Jessica Pegula en finale samedi.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 11:59