Pour Arnaud Clément, inter­rogé par L’Equipe, un « top 4 » se dégage sur le circuit ATP, composé de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Jannik Sinner, titré en Grand Chelem pour la première fois dimanche à l’Open d’Australie.

« Face à Sinner, tu ne peux pas choisir d’aller sur le coup droit ou sur le revers. À une certaine vitesse, tu te fais défoncer. Mais, pour battre les meilleurs, il faut être complet. Or il l’est beau­coup plus qu’a­vant. Il y a un an, tu voyais qu’il pouvait progresser en deuxième balle. Il l’a fait. Il a modifié ce coup, qui est plus compact. Avant, il pouvait « piocher » physi­que­ment sur des matches durs. Aujourd’hui, il tient la distance et l’in­ten­sité. On a aussi vu, notam­ment au Masters, qu’il avait envie de venir davan­tage au filet. Je ne mets plus Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Rublev dans la même caté­gorie que lui. Ces gars‐là, je ne les vois pas encore soulever un trophée de Grand Chelem », a estimé l’an­cien 10e mondial.