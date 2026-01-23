Invité par nos confrères de L’Équipe à s’ex­primer sur la perfor­mance de Stan Wawrinka, qui s’est qualifié pour la première fois depuis 2020 au troi­sième tour de l’Open d’Australie après une victoire en cinq sets face au Français, Arthur Gea, Arnaud Clément a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

Le fina­liste de l’édi­tion 2001 à Melbourne s’est notam­ment souvenu de la mauvaise passe du Suisse, qui n’a pas hésité à repasser par la case Challenger malgré son statut et son immense palmarès. Une vraie marque d’humilité.

« Je l’ai eu deux années d’af­filée à Aix (l’Open du Pays d’Aix, tournoi chal­lenger disputé en mai et dont Clément est le direc­teur). L’année dernière, il était en finale, et on a vu qu’il avait pris du plaisir toute la semaine. Il est adorable avec tout le monde, il prend du temps, signe des auto­graphes, c’est fabu­leux. Au‐delà du fait de l’avoir en finale, les gens qui ont pu le croiser ont retenu que ce mec‐là est quel­qu’un de simple et de sympa. L’année d’avant, c’était beau­coup plus dur. On sentait qu’il n’était pas bien, il ne savait pas trop ce qu’il faisait là non plus. Il était un petit peu perdu. Un multiple vain­queur en Grand Chelem qui se trouve à se faire battre au premier tour d’un tournoi Challenger… », a déclaré Clément avant de poursuivre.

« Je pense qu’il se posait beau­coup de ques­tions. Pas parce qu’il était en Challenger, mais parce qu’il n’était pas du tout au niveau. Car c’est un compé­ti­teur avant tout, il veut avoir un niveau qui lui permette de matcher. J’espère qu’il aura pas mal d’in­vi­ta­tions cette saison, parce que, avec son clas­se­ment (139e), il ne peut pas jouer partout non plus. On pourra alors vivre, je l’es­père, une belle saison, avec des beaux matches un petit peu partout. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je le vois bien faire un quart, une demie. S’il joue comme ça, ce n’est pas impos­sible qu’il fasse de beaux résul­tats sur des 250, qu’il soit capable de battre de très bons joueurs, tout en s’amu­sant. Peut‐être que l’en­chaî­ne­ment sera diffi­cile, mais on peut voir encore des choses vache­ment sympas. »

