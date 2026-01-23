Invité par nos confrères de L’Équipe à s’exprimer sur la performance de Stan Wawrinka, qui s’est qualifié pour la première fois depuis 2020 au troisième tour de l’Open d’Australie après une victoire en cinq sets face au Français, Arthur Gea, Arnaud Clément a tenu à lui rendre un vibrant hommage.
Le finaliste de l’édition 2001 à Melbourne s’est notamment souvenu de la mauvaise passe du Suisse, qui n’a pas hésité à repasser par la case Challenger malgré son statut et son immense palmarès. Une vraie marque d’humilité.
« Je l’ai eu deux années d’affilée à Aix (l’Open du Pays d’Aix, tournoi challenger disputé en mai et dont Clément est le directeur). L’année dernière, il était en finale, et on a vu qu’il avait pris du plaisir toute la semaine. Il est adorable avec tout le monde, il prend du temps, signe des autographes, c’est fabuleux. Au‐delà du fait de l’avoir en finale, les gens qui ont pu le croiser ont retenu que ce mec‐là est quelqu’un de simple et de sympa. L’année d’avant, c’était beaucoup plus dur. On sentait qu’il n’était pas bien, il ne savait pas trop ce qu’il faisait là non plus. Il était un petit peu perdu. Un multiple vainqueur en Grand Chelem qui se trouve à se faire battre au premier tour d’un tournoi Challenger… », a déclaré Clément avant de poursuivre.
« Je pense qu’il se posait beaucoup de questions. Pas parce qu’il était en Challenger, mais parce qu’il n’était pas du tout au niveau. Car c’est un compétiteur avant tout, il veut avoir un niveau qui lui permette de matcher. J’espère qu’il aura pas mal d’invitations cette saison, parce que, avec son classement (139e), il ne peut pas jouer partout non plus. On pourra alors vivre, je l’espère, une belle saison, avec des beaux matches un petit peu partout. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je le vois bien faire un quart, une demie. S’il joue comme ça, ce n’est pas impossible qu’il fasse de beaux résultats sur des 250, qu’il soit capable de battre de très bons joueurs, tout en s’amusant. Peut‐être que l’enchaînement sera difficile, mais on peut voir encore des choses vachement sympas. »
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 15:41