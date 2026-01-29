Alors qu’Alexander Zverev doit affronter Carlos Alcaraz, ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie (à partir de 4h30) et qu’il a reconnu avoir énormément travaillé sur son premier coup après le service afin d’être plus agressif, certaines observateurs estiment qu’il n’est pas trop tôt.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur français et actuel consultant pour Eurosport, Arnaud Clément, pour qui la prise de conscience du 3e joueur mondial est certes intéressante, mais peut‐être un peu tardive.
« Ça m’amuse un petit peu qu’il s’en rende compte aujourd’hui. Parce que la problématique qu’il rencontre face à ceux deux‐là, il l’a rencontrée quelques années plus tôt contre la génération d’avant, et il n’avait pas vraiment bougé son plan de jeu, il était ancré dans ses bases, qui étaient extrêmement solides mais pas suffisantes. C’est bien, c’est peut‐être tardif mais s’il y arrive, il peut se donner une chance. »
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 15:45