Alors qu’Alexander Zverev doit affronter Carlos Alcaraz, ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie (à partir de 4h30) et qu’il a reconnu avoir énor­mé­ment travaillé sur son premier coup après le service afin d’être plus agressif, certaines obser­va­teurs estiment qu’il n’est pas trop tôt.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur fran­çais et actuel consul­tant pour Eurosport, Arnaud Clément, pour qui la prise de conscience du 3e joueur mondial est certes inté­res­sante, mais peut‐être un peu tardive.

« Ça m’amuse un petit peu qu’il s’en rende compte aujourd’hui. Parce que la problé­ma­tique qu’il rencontre face à ceux deux‐là, il l’a rencon­trée quelques années plus tôt contre la géné­ra­tion d’avant, et il n’avait pas vrai­ment bougé son plan de jeu, il était ancré dans ses bases, qui étaient extrê­me­ment solides mais pas suffi­santes. C’est bien, c’est peut‐être tardif mais s’il y arrive, il peut se donner une chance. »