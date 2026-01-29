AccueilOpen d'AustralieArnaud Clément toujours aussi vache avec Zverev, opposé à Alcaraz en demi-finale...
Open d'Australie

Arnaud Clément toujours aussi vache avec Zverev, opposé à Alcaraz en demi‐finale : « Ça m’amuse un petit peu qu’il se rende compte aujourd’hui qu’il doit être plus agressif »

Thomas S
Par Thomas S

-

0
United 2026 - Sydney - 02/01/2026 -

Alors qu’Alexander Zverev doit affronter Carlos Alcaraz, ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie (à partir de 4h30) et qu’il a reconnu avoir énor­mé­ment travaillé sur son premier coup après le service afin d’être plus agressif, certaines obser­va­teurs estiment qu’il n’est pas trop tôt.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur fran­çais et actuel consul­tant pour Eurosport, Arnaud Clément, pour qui la prise de conscience du 3e joueur mondial est certes inté­res­sante, mais peut‐être un peu tardive. 

« Ça m’amuse un petit peu qu’il s’en rende compte aujourd’hui. Parce que la problé­ma­tique qu’il rencontre face à ceux deux‐là, il l’a rencon­trée quelques années plus tôt contre la géné­ra­tion d’avant, et il n’avait pas vrai­ment bougé son plan de jeu, il était ancré dans ses bases, qui étaient extrê­me­ment solides mais pas suffi­santes. C’est bien, c’est peut‐être tardif mais s’il y arrive, il peut se donner une chance. »

Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 15:45

Article précédent
L’aveu pas très rassu­rant de Novak Djokovic avant d’af­fronter Jannik Sinner en demi‐finales : « J’ai un peu perdu le rythme, et ça s’est ressenti sur le court »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.