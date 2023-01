A l’issue de la victoire diffi­cile de Rafael Nadal face à Jack Draper, Arnaud Di Pasquale, consul­tant pour Eurosport, a livré son analyse sur la perfor­mance de l’Espagnol.

« Nadal ne bougeait pas très bien, il a livré une copie assez moyenne. De plus, il a commis beau­coup trop de fautes directes. En général, l’Espagnol est bloqué à 5 ou 6. Aujourd’hui, c’était plus de 15, ce n’est pas ce qu’il propose d’ha­bi­tude. Après, on sait tous qu’il manquait de repères, et cela s’est vu par exemple dans ses ajus­te­ments, il a manqué de préci­sion. Il reste que malgré cette perfor­mance, Rafa a gagné et cette victoire rentre dans un processus où il doit acquérir de la confiance » a expliqué l’an­cien joueur tricolore.