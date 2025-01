Même s’il a été éliminé au second tour, le Français a bien voulu analyser pour nos confrères de l’Equipe l’at­ti­tude des suppor­ters trico­lores qui imposent une ambiance spéciale, telle­ment spécial que le match entre Davidovich Fokina face à Auger Alliasime a été trans­féré sur un autre court.

« C’est sûr que c’est assez spécial d’avoir ce genre d’am­biance. Je ne sais pas à quoi tournent les suppor­ters qui étaient là. Il était 23 heures, il faisait 10°C, ils étaient en T‑shirt, c’était incroyable ! Moi j’adore ça, ça me donne énor­mé­ment d’énergie. Après, je me mets à la place de Fokina ou Félix, ça me ferait fissurer aussi de jouer à côté d’un court où ça ne fait que crier. En revanche, moi, je prends ! »