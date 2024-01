Arthur Cazaux se souviendra long­temps de cette journée du jeudi 18 janvier 2024.

Vainqueur à la surprise géné­rale de la tête de série numéro 8 du tournoi, Holger Rune, au deuxième tour de l’Open d’Australie, le Tricolore de 21 ans a créé une vraie sensation.

Interrogé en confé­rence de presse d’après match par un jour­na­liste danois sur les secrets de sa recette pour venir à bout du protégé de Boris Becker, Arthur a d’abord tenu à s’ex­cuser auprès du peuple danois avec un petit sourire en coin.

« Tout d’abord, je voudrais m’ex­cuser auprès du peuple danois. J’aime ce pays. J’aime les gens. Je suis désolé (sourire). Non, bien sûr, je connais Holger depuis long­temps. Nous avons joué plusieurs fois pendant notre période junior. Non, je n’ai pas regardé de matchs quand nous étions juniors parce que main­te­nant Holger est une super­star et nous chan­geons beau­coup de choses dans nos jeux et dans tout. Oui, bien sûr, je le regarde chaque semaine sur l’ATP Tour, donc je sais comment il joue. Je me suis concentré sur mon jeu, sur ce que je fais de mieux. C’est tout. »