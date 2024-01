Si le tennis trico­lore est à la fête en ce jeudi avec les victoires surprises de Clara Burel et Arthur Cazaux, respec­ti­ve­ment tombeurs de Jessica Pegula et Holger Rune, Arthur Fils a en revanche déçu en s’in­cli­nant en quatre sets face au Néerlandais Tallon Griekspoor, au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Brièvement inter­rogé par L’Équipe après ce revers, le Tricolore de 19 ans regret­tait un gros manque de constance dans son jeu.

« Il a très bien servi à partir du deuxième set, il a très bien joué. Il a surtout été plus constant, contrai­re­ment à moi. J’ai un peu plongé. Le deuxième set a été compliqué, très mauvais. Au troi­sième, je me suis accroché tant bien que mal, mais il était plus fort. Dans le quatrième, c’est un peu les montagnes russes. A 4–4, je refais un très mauvais jeu. Lui fait son match, moi je lui donne un peu le match. Enfin, je lui donne trois jeux, trois breaks, ça fait trois sets. Il y avait pas mal de vent donc dès qu’il y a un peu moins d’in­ten­sité, le niveau diminue direc­te­ment. Mon premier tour contre Vesely, c’était vrai­ment pas bon. Je m’en suis sorti. Là, c’était pas très bon et ça ne passe pas. »