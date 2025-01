Après une inter­rup­tion causée par la pluie, Arthur Fils s’est imposée face à son compa­triote Quentin Halys au deuxième tour de l’Open d’Australie devant des tribunes déser­tées (6−2, 4–6, 7–6[2], 7–5).

« C’est assez dingue de se dire qu’on joue en Grand Chelem. On fait partie des meilleurs joueurs mondiaux, je suis 20e (21e exac­te­ment, ndlr), et au final je me retrouve à jouer un match… Tu as l’im­pres­sion que c’est un match de Future. C’est comme ça. C’est ce que je me suis dit pendant la pause, dans le vestiaire : pour jouer sur des grands terrains, il faut passer par ces matches‐là. Et peut‐être qu’a­près, tu auras un plus grand court », a réagi le joueur de 20 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.

🇫🇷 Avantage Fils dans le duel franco‐français face à Halys, le n°2 fran­çais remporte le 3e set au tie‐break (7−2)



Suivez l’#AusOpen en inté­gra­lité sur Eurosport et Max #HomeOfTennis pic.twitter.com/ked2zmpsi8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 15, 2025

A noter qu’au troi­sième tour, Arthur Fils retrou­vera le numéro 1 trico­lore Ugo Humbert (14e), qu’il avait battu en finale à Tokyo en octobre dernier.