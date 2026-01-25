AccueilOpen d'AustralieAryna Sabalenka, à propos de Novak Djokovic : "J’attends toujours ce long...
Aryna Sabalenka, à propos de Novak Djokovic : « J’attends toujours ce long message de sa part… comment il aime­rait jouer avec moi… comment je suis sa parte­naire de rêve… »

Qualifiée pour les 14 de finale en domi­nant en deux manches la Canadienne Mboko (6−1, 7–6), Aryna continue son parcours presque parfait à Melbourne. 

En quart de finale, elle va affronter l’éton­nante améri­caine Iva Jovic qui a explosé Putinstevza (6−0, 6–1).

Après avoir analysé son duel en confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale s’est relaxée. 

Quand on lui a demandé si elle allait enfin jouer en double avec son ami Novak Djokovic comme cela avait été annoncé, elle s’est mis en mode médinette.

« Peut‐être à l’US Open cette année. Il vient à peine de me le demander à l’US Open l’année dernière. J’attends toujours ce long message de sa part… comment il aime­rait jouer avec moi… comment je suis sa parte­naire de rêve… donc j’attends toujours le message. Je ne l’ai jamais reçu, donc je ne sais pas, peut‐être qu’on ne jouera pas »

