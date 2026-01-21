Il est clair qu’Osaka a fait l’ac­tua­lité ce mardi suite à son entrée sur le court avec son ombrelle et son style très japo­nais. Interrogée à ce sujet, la numéro 1 mondiale a tenu à lui rendre hommage tout en expli­quant que cela fait un bout de temps qu’elle aime­rait elle aussi trouver une mise en scène lors de son entrée dans l’arène. Si elle n’a pas encore trouvé, il est clair que cela sera un peu plus clas­sique de ce qu’à proposer Naomi.

« J’espère que Nike me permettra de faire ce genre de choses. Nous y travaillons, mais je ne sais pas, je pense que ce serait plutôt une tenue élégante. Peut‐être, je ne sais pas, un manteau long ou… Je rêve, j’es­saie de trouver une solu­tion, mais ce n’est pas encore suffi­sant, mais je suis sûre que je trou­verai quelque chose de génial l’année prochaine. La mode est un monde magni­fique. Il n’y a pas de juge­ment. C’est ainsi qu’elle le voit. C’est parfait pour elle et sa culture, pour sa person­na­lité. C’est un monde assez libre, sans juge­ment. Certains voient la mode d’une certaine manière, d’autres d’une autre, c’est pour­quoi c’est si beau de pouvoir se sentir libre et se montrer tel que l’on est, de révéler sa person­na­lité. Je pense que cela corres­pon­dait parfai­te­ment à sa person­na­lité, à sa culture et à beau­coup d’autres choses. C’était génial. De mon côté, je ferai plus une entrée en force sur tapis rouge »