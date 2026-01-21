Il est clair qu’Osaka a fait l’actualité ce mardi suite à son entrée sur le court avec son ombrelle et son style très japonais. Interrogée à ce sujet, la numéro 1 mondiale a tenu à lui rendre hommage tout en expliquant que cela fait un bout de temps qu’elle aimerait elle aussi trouver une mise en scène lors de son entrée dans l’arène. Si elle n’a pas encore trouvé, il est clair que cela sera un peu plus classique de ce qu’à proposer Naomi.
« J’espère que Nike me permettra de faire ce genre de choses. Nous y travaillons, mais je ne sais pas, je pense que ce serait plutôt une tenue élégante. Peut‐être, je ne sais pas, un manteau long ou… Je rêve, j’essaie de trouver une solution, mais ce n’est pas encore suffisant, mais je suis sûre que je trouverai quelque chose de génial l’année prochaine. La mode est un monde magnifique. Il n’y a pas de jugement. C’est ainsi qu’elle le voit. C’est parfait pour elle et sa culture, pour sa personnalité. C’est un monde assez libre, sans jugement. Certains voient la mode d’une certaine manière, d’autres d’une autre, c’est pourquoi c’est si beau de pouvoir se sentir libre et se montrer tel que l’on est, de révéler sa personnalité. Je pense que cela correspondait parfaitement à sa personnalité, à sa culture et à beaucoup d’autres choses. C’était génial. De mon côté, je ferai plus une entrée en force sur tapis rouge »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 07:58