Grande favo­rite de la finale de l’Open d’Australie qui va l’op­poser à Madison Keys ce samedi matin (à partir de 9h30), Aryna Sabalenka a été ques­tionnée en confé­rence de presse sur cette adver­saire dange­reuse et qui lui avait posé beau­coup problèmes en demi‐finales de l’US Open 2023 (victoire au super tie‐break après 2h35 de jeu).

Extraits de la confé­rence de presse.

Question : En ce qui concerne Madison Keys, je repense au match que vous avez joué contre elle à l’US Open, qui était incroya­ble­ment serré. Quels sont vos souve­nirs de ce soir‐là et comment vous êtes‐vous sentie face à elle ?

Aryna Sabalenka : Oui, j’étais telle­ment sous pres­sion. J’avais l’im­pres­sion qu’elle jouait ses coups et que tout rentrait. Elle écra­sait tout. Je pense qu’à certains moments, elle a commencé à se poser des ques­tions. Je l’ai vu et je me suis dit : « Ok, c’est le moment de faire en sorte de renvoyer autant de balles que possible ». Je pense que c’était le moment crucial. J’ai juste changé les choses. Mais oui, elle a joué un tennis incroyable et agressif en demi‐finale. Je pense que les condi­tions lui conviennent très bien là‐bas.

Q. Est‐ce que c’est la seule joueuse qui vous a fait ça ? D’habitude, c’est vous qui êtes agres­sive.

Sabalenkla : Oui, je veux dire, oui (rires). Elle frap­pait trop fort et tout rentrait.