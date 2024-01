Qualifiée en finale après avoir pris sa revanche sur Coco Gauff, contre qui elle avait perdu en finale de l’US Open 2023, Sabalenka pour­suit la défense de son titre à Melbourne.

La native de Minsk n’a toujours pas concédé le moindre set dans cette édition 2024, et lors de sa confé­rence de presse à la suite de sa victoire, elle a expliqué comment elle arri­vait à gérer la pres­sion avec autant de succès.

« C’est dur de défendre son titre, mais dans le pire des cas, je perdrai rapi­de­ment l’année prochaine, et je n’aurai plus de points à défendre (sourire). C’est comme si j’igno­rais la pres­sion. Je me concentre simple­ment sur autre chose et ça marche bien jusqu’à présent. Maintenant que c’est la troi­sième fois en finale, je me dit, ‘ok, c’est une finale, ça va’. »