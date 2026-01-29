Même si cela dure depuis bientôt quatre ans et le début du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, on a toujours du mal à s’ha­bi­tuer tant la tradi­tion­nelle poignée de main, ou acco­lade, au filet fait partie inté­grante d’un match de tennis.

Alors que les athlètes ukrai­niens conti­nuent de ne pas salué leurs homo­logues russes et biélo­russes et qu’Elina Svitolina a perpétué cette direc­tive après sa demi‐finale perdue face à Aryna Sabalenka ce jeudi, cette dernière a été inter­rogée en confé­rence de presse sur son senti­ment vis‐à‐vis de cette atti­tude éminem­ment poli­tique. Extraits.

Q. Vous êtes tous les deux fair‐play l’un envers l’autre. Vous l’avez applaudie. Elle vous a applaudi à un moment donné. Que pensez‐vous du fait que vous ne pouvez pas ou n’avez pas le droit de lui dire au revoir à la fin du match et de la saluer ? Est‐ce que cela vous préoc­cupe ? Pensez‐vous au fait que vous ne pouvez pas la saluer à la fin du match, quelle que soit la gagnante ? Comme si elle ne venait pas vers vous et que vous ne pouviez pas aller vers elle. Est‐ce que cela vous préoc­cupe ou est‐ce que vous n’y pensez tout simple­ment pas ?

ARYNA SABALENKA : Je ne me concentre pas là‐dessus. Ils le font depuis si long­temps, donc, rien n’est… C’est leur déci­sion, et je la respecte. J’ai le temps main­te­nant de la respecter lors de l’in­ter­view sur le court, et je pense qu’elle sait que je la respecte en tant que joueuse. Je sais qu’elle me respecte en tant que joueuse. C’est tout ce qui m’im­porte. Quant à l’ab­sence de poignée de main, c’est leur déci­sion. Je la respecte.