Même si cela dure depuis bientôt quatre ans et le début du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, on a toujours du mal à s’habituer tant la traditionnelle poignée de main, ou accolade, au filet fait partie intégrante d’un match de tennis.
Alors que les athlètes ukrainiens continuent de ne pas salué leurs homologues russes et biélorusses et qu’Elina Svitolina a perpétué cette directive après sa demi‐finale perdue face à Aryna Sabalenka ce jeudi, cette dernière a été interrogée en conférence de presse sur son sentiment vis‐à‐vis de cette attitude éminemment politique. Extraits.
Q. Vous êtes tous les deux fair‐play l’un envers l’autre. Vous l’avez applaudie. Elle vous a applaudi à un moment donné. Que pensez‐vous du fait que vous ne pouvez pas ou n’avez pas le droit de lui dire au revoir à la fin du match et de la saluer ? Est‐ce que cela vous préoccupe ? Pensez‐vous au fait que vous ne pouvez pas la saluer à la fin du match, quelle que soit la gagnante ? Comme si elle ne venait pas vers vous et que vous ne pouviez pas aller vers elle. Est‐ce que cela vous préoccupe ou est‐ce que vous n’y pensez tout simplement pas ?
ARYNA SABALENKA : Je ne me concentre pas là‐dessus. Ils le font depuis si longtemps, donc, rien n’est… C’est leur décision, et je la respecte. J’ai le temps maintenant de la respecter lors de l’interview sur le court, et je pense qu’elle sait que je la respecte en tant que joueuse. Je sais qu’elle me respecte en tant que joueuse. C’est tout ce qui m’importe. Quant à l’absence de poignée de main, c’est leur décision. Je la respecte.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 19:15