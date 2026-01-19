Terence Atmane n’a pas cherché à masquer sa frus­tra­tion en confé­rence de presse, après sa défaite en cinq sets face à l’Italien Francesco Maestrelli (141e mondial) dès le premier tour de l’Open d’Australie (6−4, 3–6, 6–7 [4], 6–1, 6–1).

Après avoir répondu de manière expé­di­tive à deux ques­tions, le Français a été inter­pellé par un jour­na­liste, qui lui a demandé s’il n’avait tout simple­ment pas envie de s’exprimer.

« Si. C’est juste que c’est obli­ga­toire, donc je suis là, mais je n’ai rien à dire. Il a bien joué, il a été meilleur que moi, il a gagné en cinq sets. Bravo à lui », a lâché le 64e joueur mondial.

Une séquence qui n’est pas sans rappeler certaines confé­rences de presse de Benoît Paire à sa grande époque.