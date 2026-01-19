Terence Atmane n’a pas cherché à masquer sa frustration en conférence de presse, après sa défaite en cinq sets face à l’Italien Francesco Maestrelli (141e mondial) dès le premier tour de l’Open d’Australie (6−4, 3–6, 6–7 [4], 6–1, 6–1).
Après avoir répondu de manière expéditive à deux questions, le Français a été interpellé par un journaliste, qui lui a demandé s’il n’avait tout simplement pas envie de s’exprimer.
« Si. C’est juste que c’est obligatoire, donc je suis là, mais je n’ai rien à dire. Il a bien joué, il a été meilleur que moi, il a gagné en cinq sets. Bravo à lui », a lâché le 64e joueur mondial.
Une séquence qui n’est pas sans rappeler certaines conférences de presse de Benoît Paire à sa grande époque.
