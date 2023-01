Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner se retrou­vaient un an après leur quart de finale à l’Open d’Australie lors de l’édi­tion 2022. Le Grec s’était imposé en trois sets (6−3, 6–4, 6–2). On semblait se diriger vers ce même scénario ce dimanche en huitièmes de finale.

Tsitsipas rentrait parfai­te­ment dans la partie en brea­kant d’en­trée. Et son premier jeu de service en disait égale­ment long sur les diffi­cultés qu’al­laient lui poser Sinner sur ses mises en jeu tout au long de la partie (Sinner s’est procuré 26 balles de break et n’en a concré­tisé que 4 !). Si le Grec finis­sait par perdre son service, il repre­nait vite le dessus. La partie était très plai­sante, d’un haut niveau et présen­tait une belle oppo­si­tion de style entre deux grands joueurs.

Les deux premiers sets se ressem­blaient et Tsitsipas s’en sortait à chaque fois. Plus solide, meilleur des les moments clefs, il déployait un tennis splen­dide et très effi­cace face contre un adver­saire pour­tant redoutable.

Ce dernier n’ab­di­quait pas. Il n’a que 21 ans mais il a l’ha­bi­tude des grosses bagarres. Il mettait une pres­sion folle sur les jeux de service de Tsitsipas et finis­sait par le faire flan­cher. Il prenait confiance, frap­pait de plus en plus fort, variait avec quelques amor­ties bien senties. Stefanos bais­sait en régime, commet­tait plus de fautes, trou­vait moins d’angles.

Sinner reve­nait à deux sets partout logi­que­ment. Tout se jouait au cinquième set que tout le monde atten­dait. Tsitsipas retrou­vait son niveau des deux premiers sets et gérait d’une main de maitre cette fin de match.

Tsitsipas s’im­po­sait 6–4, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3, après 4h02 de jeu d’une inten­sité impres­sio­nante. Courageux lors de ce premier gros test, il affron­tera le jeune tchèque Jiri Lehecka en quarts de finale. Il est le grand favori de cette partie de tableau !