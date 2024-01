Même s’il progresse toujours, Hubert Hurkacz ne parvient pas pour l’ins­tant à terrasser les cadors dans les grands évènements.

Face à Daniil, il a encore livré une belle perfor­mance et surtout il a fait preuve d’un sacré courage puis­qu’il était breaké (2−4) dans le 4ème et on le voyait déjà dans l’avion du retour.

Mais avec l’énergie du déses­poir, on arrive à déplacer des montagnes et c’est ce qu’il parve­nait à réaliser rempor­tant ce set en faisant preuve d’une sacrée auto­rité (7−5).

A ce moment là, Daniil était dominé, posi­tionné très loin de sa ligne de fond et peu entreprenant.

Au lieu de conti­nuer sur ce rythme et de venir assez souvent vers l’avant, Hubert se laissa alors prendre dans un jeu du chat à la souris, mêlé de coups durs, d’amor­ties, de slice et de balles bombées.

Le juste néces­saire pour le déré­gler et se faire breaker dans l’ul­time manche.

Malin, Daniil laisser alors passer les jeux de service de son adver­saire pour se concen­trer sur sa remise en jeu.

Le voilà en demi‐finale après un match long (près de 4 heures de jeu), éprou­vant mais où il n’a jamais eu forcé­ment la peur de perdre (7−6 (4), 2–6, 6–3, 5–7, 6–4)