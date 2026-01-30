C’est vrai que la situa­tion est parti­cu­lière d’au­tant que Zverev est un vrai émotif.

Très fort quand il est dans ses routines, l’Allemand est souvent très perturbé quand un match bascule dans quelque chose qu’il n’avait pas prévu ou anticiper.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé dans le 3ème set quand Alcaraz a appelé le kiné car il semblait diminué par des crampes.

Si d’autres cham­pions en aurait vrai­ment profiter d’emblée, il a préféré s’en prendre à l’ar­bitre comme l’a très bien évoqué notre confrère Benoit Maylin

😳 Alcaraz qui crampe !

Et se fait masser au chan­ge­ment de côté.

Et Zverev furieux qui dit que c’est interdit.

Il a raison.

Mais au lieu de chouiner sur l’arbitre, qu’il fasse parler sa raquette.

Il DOIT en profiter.

Carlos ne bougeait plus.



5⁄ 4 Alcaraz pic.twitter.com/9LjCQ5PlPP — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 30, 2026

Heureusement pour l’Allemand, il est quand même parvenu à boucler le set dans un tie‐break tendu mais où il a réalisé l’essentiel.