Comme on l’avait prédit, les joueurs et coachs qui sont arrivés et qui se sont installés dans la bulle en Australie livrent leurs premières impressions.

Le premier joueur très connu qui a rendu hommage à l’organisation est donc le Canadien Félix Auger Alliasime. Il l’a fait en postant un message qui résume bien la situation : « Premier jour à Melbourne, et je dois dire que l’organisation mise en place par Craig Tiley est impressionnante d’efficacité. Je pense que nous manquons parfois d’empathie ces jours-ci et que nous ne nous mettons pas assez à la place des autres. En le faisant, nous réalisons la quantité de travail qui a été effectuée dans les coulisses pour que ces prochains événements se produisent. Merci à tous ceux qui permettent cela »