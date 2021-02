Une nou­velle fois bat­tu en finale par Dan Evans lors du tour­noi de Melbourne dis­pu­té juste avant le début de l’Open d’Australie, Félix Auger‐Aliassime ne s’est pas lais­sé abattre. Au contraire. Le jeune cana­dien de 20 ans s’est qua­li­fié pour les hui­tièmes de finale après une vic­toire très solide face à son com­pa­triote Denis Shapovalov (7–5, 7–5, 6–3). Un suc­cès qui lui per­met d’en­gran­ger encore plus de confiance pour la suite du tournoi.

« Ce n’est jamais facile d’af­fron­ter Denis, non seule­ment parce que nous nous connais­sons, mais parce que c’est un grand joueur. Il a bien joué en début d’an­née, j’ai vu son match contre contre Jannik Sinner, c’é­tait un super duel. L’affronter est tou­jours un gros défi, alors gagner en trois sets de cette manière, ça veut dire beau­coup. C’est bon pour mon niveau, ma confiance en moi et j’es­père évi­de­ment aller le plus loin pos­sible dans ce tournoi. »