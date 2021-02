Que c’est dur pour Félix Auger‐Aliassime… Une semaine seule­ment après s’être incli­né une sep­tième fois, en autant de par­ti­ci­pa­tions, en finale ATP, le Canadien a lou­pé l’ac­cès aux quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux manches à rien face au novice et qua­li­fié russe Aslan Karatsev (6–3, 6–1, 3–6, 3–6, 4–6 en 3h30 de jeu). Une ter­rible décep­tion que le jeune joueur de 20 ans a ten­té d’ex­pli­quer en confé­rence de presse.

« Aurais‐je pu mieux jouer ? Clairement, j’au­rais pu mieux faire, sur­tout après avoir mené deux sets à rien. Je dois revoir le match, mais il y avait peut‐être des oppor­tu­ni­tés de res­ter dans la ren­contre, d’accrocher un tie‐break pour essayer de me don­ner une chance. Mais pour être hon­nête, je dois lui don­ner beau­coup de cré­dits, il a bien joué, il a éle­vé son niveau après le deuxième set et il a com­men­cé à très bien ser­vir, à tout bien faire. De mon côté, j’ai com­men­cé à ser­vir moins bien, à faire plus de fautes, et les choses sont deve­nues un peu dif­fi­ciles à par­tir de ce moment‐là, mais je me suis bat­tu, j’ai tout essayé jus­qu’à la fin, mais, oui, sur cer­tains points, c’é­tait tout sim­ple­ment trop bon de sa part. »