Qualifié pour son cinquième huitième de finale en Grand Chelem depuis le début de sa carrière, le quatrième sur les cinq derniers tour­nois, Félix Auger‐Aliassime est en train de passer un vrai cap même s’il n’a toujours pas remporté la moindre finale. En atten­dant de savoir jusqu’où il peut aller sur cette édition 2022 de l’Open d’Australie, le Canadien s’est confié sur sa confiance et ses progrès.

« Je pense que je me sens juste plus à ma place en attei­gnant plusieurs fois le 4e tour d’un Grand Chelem. Je suis un meilleur joueur main­te­nant. C’est comme tout dans la vie, quand tu brises de nouvelles étapes, tu te sens en quelque sorte hors de ta zone de confort. Maintenant que je joue de plus en plus de Grand Chelem et que je suis déjà allé jusqu’en demi‐finales (sur l’US Open 2021, ndlr), je me sens plus à ma place. Je sais aussi que les matchs sont longs. On doit rester détendu, rester calme, parce que vous savez qu’il y aura des occa­sions de revenir dans le match comme lors du premier tour. Donc, vrai­ment, je pense que je suis juste plus détendue et plus calme et j’ai une meilleure confiance en moi. Je sais que je peux aller en deuxième semaine, que je peux aller en quart finale voire plus loin. Donc, forcé­ment, les expé­riences passées vous donnent plus de confiance mais elles ne vous donnent pas la victoire. »