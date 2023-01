Éliminé au 1er tour de Wimbledon par Maxime Cressy et au 2e tour de l’US Open par Jack Draper, Felix Auger‐Aliassime a subi une nouvelle désillu­sion en Grand Chelem ce dimanche. Il a été battu en quatre sets par le « crack » tchèque Jiri Lehecka : 4–6, 6–3, 7–6(2), 7–6(3), en 3h17 de jeu. Le Canadien a été lucide sur sa performance.

« C’est simple. Il a beau­coup mieux joué que moi. A partir du deuxième set, je me sentais mieux, mais je n’ar­ri­vais même pas à me créer des oppor­tu­nités en retour, je sentais que je ne lui faisais pas mal quand il servait. Cela signifie que je suis arrivé avec peu de confiance dans les tie‐breaks, où il était clai­re­ment supé­rieur. Ça a été une semaine diffi­cile pour moi. Je suis fier de mes efforts pour essayer de me remettre sur la bonne voie, mais pas de mon niveau. Vraiment, mon tennis n’est pas là où il doit être pour gagner ici, ni là où je veux qu’il soit. »