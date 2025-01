Pourtant en grande forme en ce début de saison suite à son titre remporté sur le tournoi d’Adélaïde où il a notam­ment battu Tommy Paul et Sebastian Korda, Félix Auger‐Aliassime a subi une terrible désillu­sion ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Alors qu’il menait deux manches à rien après deux jeux déci­sifs bien maîtrisés face à Alejandro Davidovich Fokina, le Canadien s’est tota­le­ment écroulé, notam­ment physi­que­ment, en concé­dant les trois sets suivants.

Auteur de 58 fautes directes sur l’en­semble de la rencontre, l’ac­tuel 23e joueur mondial, battu 7–6(7), 7–6(5), 4–6, 1–6, 3–6 en 4h45 de jeu, va quitter Melbourne avec des maux de tête d’au­tant que les ques­tions autour de sa progres­sion et de son entou­rage vont logi­que­ment ressurgir.

