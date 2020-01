La deuxième demi-finale du tableau masculin sera une affiche inédite à ce niveau entre Dominic Thiem et Alexander Zverev. Présentation.

Et si l’Open d’Australie 2020 était l’avènement d’un nouveau vainqueur de Grand Chelem ? L’hypothèse est encore loin mais Dominic Thiem et Alexander Zverev, qui s’affrontent lors de la deuxième demi-finale, ont des arguments à faire valoir, y compris face à l’intouchable Novak Djokovic qui a remporté ses sept finales à Melbourne.

Thiem : « Le chemin est encore long »

Dominic Thiem part favori de cette deuxième demi-finale. En quart de finale, l’Autrichien a enfin battu Rafael Nadal dans un tournoi du Grand Chelem en livrant une prestation de très haut niveau. « Dominic a très bien joué, il a été agressif et il a sorti de grands coups. Même dans des positions difficiles, il a réussi des coups incroyables, a commenté l’Espagnol. Il n’y a rien à dire, juste à le féliciter. J’ai perdu contre un grand joueur qui mérite sa victoire. » Le protégé de Nicolas Massu a marqué les esprits et ce succès pourrait constituer un tournant même s’il refuse cette idée comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Le chemin est encore long. »

Zverev a perdu un seul set

Il aura face à lui Alexander Zverev, un joueur qu’il a battu à six reprises en huit confrontations. Il s’agira seulement du troisième affrontement en Grand Chelem et les deux premiers ont été remporté par l’Autrichien à Roland-Garros (2016 et 2018). Si Dominic Thiem a impressionné en montant en puissance tout au long de la quinzaine, c’est aussi le cas d’Alexander Zverev. Ce dernier a enfin franchi le cap des quarts de finale et il s’apprête à disputer sa première demi-finale de Majeur. Un rendez-vous qu’il aborde en confiance puisqu’il n’a perdu qu’un seul set en cinq matchs (face à Stan Wawrinka). La question est de savoir s’il sera rattrapé par l’enjeu face à Dominic Thiem qui a déjà disputé deux finales de Grand Chelem. Réponse vendredi matin.