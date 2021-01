Victoria Azarenka a été active durant ce début de qua­ran­taine. Dans un pre­mier temps, elle s’en ait pris à ses « col­lègues pleur­ni­chards » avant de pos­ter un mes­sage d’a­pai­se­ment invi­tant tout le monde à accep­ter la situa­tion avec gran­deur. Ce que l’on ne savait pas et que l’on ima­gi­nait pas, c’est que mal­gré ce mes­sage fort, Vika était aus­si très très mal : « Honnêtement, j’é­tais très dépri­mée le pre­mier jour de qua­ran­taine. Je n’a­vais jamais enten­du par­ler du jour zéro aupa­ra­vant. Mentalement, c’é­tait un peu dif­fi­cile pour moi de tout com­prendre. cela se pas­sait autour de moi. Je pleu­rais aus­si, mais avec le temps, je me suis habi­tué à la situa­tion et j’ai conti­nué à avan­cer »