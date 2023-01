3. Victoria Azarenka en patronne !



Pour la troi­sième fois de sa carrière et la première fois depuis l’US Open 2012, @vika7 a dominé une membre du Top 5 en Grand Chelem.



▪️ OA 2012 vs Sharapova (N°4) 🇷🇺

▪️ US 2012 vs Sharapova (N°3) 🇷🇺

▪️ OA 2023 vs Pegula (N°3) 🇺🇸 pic.twitter.com/QgF6BwAmlH