Première joueuse tes­tée posi­tive au Covid‐19 le 21 jan­vier der­nier lors de la qua­ran­taine à Melbourne, l’Espagnole Paula Badosa s’est récem­ment expri­mée dans les colonnes du quo­ti­dien Marca où elle pousse un véri­table coup de gueule envers les orga­ni­sa­teurs de l’Open d’Australie.

« Les condi­tions dans les­quelles on se trouve ici sont lamen­tables, je ne m’at­ten­dais pas à cela. Je me sens aban­don­née, parce que je n’ai pas le maté­riel pour m’en­traî­ner que j’ai deman­dé après cinq jours (de qua­ran­taine), on ne m’in­forme pas du type de virus que j’ai alors qu’on est cen­sé le savoir après trois jours, aucune infor­ma­tion de la part du tour­noi… », a regret­té la 67e mon­diale qui n’a même pas eu le droit à une fenêtre dans sa minus­cule chambre alors que la plu­part des scien­ti­fiques recom­mandent d’aé­rer les pièces en cette période de pandémie.

« La pre­mière chose qui est recom­man­dée quand tu as un virus, c’est d’ou­vrir les fenêtres de ta chambre pour que l’air cir­cule, ajoute‐t‐elle. Moi, je n’ai pas de fenêtres dans ma chambre, qui fait à peine 15 m². »