Sévèrement battue (6−3, 6–0) par Aryna Sabalenka, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Iva Jovic n’en veut pas plus que cela à la Biélorusse, bien au contraire.
En conférence de presse, la jeune américaine lui a rendu un bel hommage en expliquant que son parcours, sur le court et en dehors, était inspirant. Seulement âgée de 18 ans, Iva confirme qu’elle va très vite apprendre à faire partie des meilleures.
« Je trouve incroyable ce qu’elle a accompli pour elle‐même dans sa carrière. C’est très inspirant. Je pense que la manière dont elle a réussi à utiliser toutes les choses négatives… Je connais bien son histoire… toutes les choses négatives qui lui sont arrivées sur le court et dans sa vie personnelle également… et à les transformer en motivation et en carburant pour devenir meilleure est incroyable. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 11:44