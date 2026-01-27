AccueilOpen d'AustralieBalayés par Sabalenka, Iva Jovic reste fan d'Aryna : "Je connais toutes...
Balayés par Sabalenka, Iva Jovic reste fan d’Aryna : « Je connais toutes les choses néga­tives qui lui sont arri­vées sur le court et dans sa vie personnelle »

Sévèrement battue (6−3, 6–0) par Aryna Sabalenka, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Iva Jovic n’en veut pas plus que cela à la Biélorusse, bien au contraire. 

En confé­rence de presse, la jeune améri­caine lui a rendu un bel hommage en expli­quant que son parcours, sur le court et en dehors, était inspi­rant. Seulement âgée de 18 ans, Iva confirme qu’elle va très vite apprendre à faire partie des meilleures.

« Je trouve incroyable ce qu’elle a accompli pour elle‐même dans sa carrière. C’est très inspi­rant. Je pense que la manière dont elle a réussi à utiliser toutes les choses néga­tives… Je connais bien son histoire… toutes les choses néga­tives qui lui sont arri­vées sur le court et dans sa vie person­nelle égale­ment… et à les trans­former en moti­va­tion et en carbu­rant pour devenir meilleure est incroyable. »

