Bien qu’il ne soit pas (encore) dans les meilleurs joueurs du cir­cuit, Jannik Sinner a la chance d’être à Adélaïde et non à Melbourne comme tous les autres joueurs. La rai­son à cela est que le talen­tueux ita­lien est le par­te­naire d’en­traî­ne­ment de Rafael Nadal. Le capi­taine de l’Italie ces vingt der­nières années en Coupe Davis, Corrado Barazzutti, voit cette oppor­tu­ni­té comme une vraie chance.

« S’entraîner avec Rafa Nadal à Adélaïde est une grande expé­rience pour lui, il appren­dra beau­coup avec lui. Jannik a dû affron­ter une nou­velle dimen­sion en 2020, face à toute cette pres­sion lui a fait beau­coup apprendre. Maintenant, tout le monde lui demande des résul­tats immé­diats, mais il tra­ver­se­ra sûre­ment des hauts et des bas, comme tout le monde. Quoi qu’il en soit, je le vois pré­pa­ré, il est plei­ne­ment conscient de ses capa­ci­tés, mais il n’est pas pré­somp­tueux. Cela signi­fie qu’il sera prêt à écou­ter et à tra­vailler pour conti­nuer à gran­dir et à s’a­mé­lio­rer », a expli­qué l’Italien à la Gazzetta Dello Sport.