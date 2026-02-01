Alors que Novak Djokovic avait réalisé un premier set parfait face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie, l’Espagnol a parfaitement inversé la tendance en profitant d’une baisse de régime du Serbe mais pas que.
« Après avoir perdu le premier set, Alcaraz a été plus créatif. Il ouvre beaucoup plus les angles. Novak doit courir beaucoup plus, bouger, et n’est plus aussi bon physiquement qu’en début de match. Alcaraz distribue très bien, il a trouvé le rythme, et il varie, ce que Djokovic n’aime pas. Ce sera très difficile maintenant pour le Serbe », a notamment expliqué l’ex‐7e joueuse mondiale Barbara Schett au micro d’Eurosport.
Carlos Alcaraz n’est plus qu’à un set de devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière (2−6, 6–2, 6–3…)
Publié le dimanche 1 février 2026 à 11:59