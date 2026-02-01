AccueilOpen d'AustralieBarbara Schett : "Djokovic n'est plus aussi bon physiquement qu'en début de...
Open d'Australie

Barbara Schett : « Djokovic n’est plus aussi bon physi­que­ment qu’en début de match et Alcaraz fait ce qu’il n’aime pas »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

504

Alors que Novak Djokovic avait réalisé un premier set parfait face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie, l’Espagnol a parfai­te­ment inversé la tendance en profi­tant d’une baisse de régime du Serbe mais pas que. 

« Après avoir perdu le premier set, Alcaraz a été plus créatif. Il ouvre beau­coup plus les angles. Novak doit courir beau­coup plus, bouger, et n’est plus aussi bon physi­que­ment qu’en début de match. Alcaraz distribue très bien, il a trouvé le rythme, et il varie, ce que Djokovic n’aime pas. Ce sera très diffi­cile main­te­nant pour le Serbe », a notam­ment expliqué l’ex‐7e joueuse mondiale Barbara Schett au micro d’Eurosport.

Carlos Alcaraz n’est plus qu’à un set de devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière (2−6, 6–2, 6–3…)

Publié le dimanche 1 février 2026 à 11:59

Article précédent
Dans l’in­com­pré­hen­sion, Alcaraz inter­pelle l’arbitre après avoir recollé face à Djokovic
Article suivant
Djokovic à Nadal en pleine finale contre Alcaraz : « Tu veux jouer, Rafa ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.