Totalement inat­tendue, la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a été à coup sûr le moment fort de la dernière intersaison.

Et si l’ac­tuel numéro 1 mondial a propre­ment lancé sa saison, en passant les deux premiers tours de l’Open d’Australie sans concéder de set, l’ex‐7e joueuse mondiale Barbara Schett est revenue pour Tennis365 sur cette sépa­ra­tion surprise. La consul­tante ne cache pas une certaine inquié­tude pour le joueur espagnol.

« C’est la grande ques­tion qui se pose autour de Carlos et je pense que cela aura un impact sur lui. Nous ne savons pas vrai­ment ce qui s’est passé, mais d’après ce que l’on entend, Carlos et Juan Carlos voulaient conti­nuer, puis il y a eu un problème d’argent. Il a été à ses côtés pendant tant d’an­nées. Il était comme un père pour lui. Un entraî­neur, un mentor. Maintenant, cette personne n’est plus là. Je suis sûr que Carlos aura besoin de temps pour s’adapter et nous verrons si les portes reste­ront fermées ou si Juan Carlos viendra entraîner quel­qu’un d’autre. Peut‐être que leurs chemins se croi­se­ront à nouveau, je ne sais pas. »

A noter que Carlos Alcaraz affron­tera Corentin Moutet au troi­sième tour à Melbourne ce vendredi.