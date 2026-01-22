Totalement inattendue, la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero a été à coup sûr le moment fort de la dernière intersaison.
Et si l’actuel numéro 1 mondial a proprement lancé sa saison, en passant les deux premiers tours de l’Open d’Australie sans concéder de set, l’ex‐7e joueuse mondiale Barbara Schett est revenue pour Tennis365 sur cette séparation surprise. La consultante ne cache pas une certaine inquiétude pour le joueur espagnol.
« C’est la grande question qui se pose autour de Carlos et je pense que cela aura un impact sur lui. Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé, mais d’après ce que l’on entend, Carlos et Juan Carlos voulaient continuer, puis il y a eu un problème d’argent. Il a été à ses côtés pendant tant d’années. Il était comme un père pour lui. Un entraîneur, un mentor. Maintenant, cette personne n’est plus là. Je suis sûr que Carlos aura besoin de temps pour s’adapter et nous verrons si les portes resteront fermées ou si Juan Carlos viendra entraîner quelqu’un d’autre. Peut‐être que leurs chemins se croiseront à nouveau, je ne sais pas. »
A noter que Carlos Alcaraz affrontera Corentin Moutet au troisième tour à Melbourne ce vendredi.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 17:37