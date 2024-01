Barbara Schett, ancienne 7e mondiale et aujourd’hui consul­tante chez Eurosport, n’a pas caché son admi­ra­tion pour Daniil Medvedev.

Après un long match face à Hurkacz, le Russe a fina­le­ment réussi à se quali­fier en demi‐finale.

Et l’Autrichienne a parti­cu­liè­re­ment apprécié la manière dont Medvedev est parvenu à moduler sa posi­tion de retour dans ce match.

« J’adore le regarder. Il me perturbe égale­ment avec sa posi­tion de retour. Normalement, vous avez la posi­tion dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise et vous ne la changez pas radi­ca­le­ment, mais c’est ce qu’il réussit à faire. Il met le doute dans la tête de l’adversaire. »