AccueilOpen d'AustralieBarbara Schett sur Novak Djokovic : "Je m'inquiète et je me demande...
Open d'Australie

Barbara Schett sur Novak Djokovic : « Je m’in­quiète et je me demande comment il va se comporter »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

524

Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’ex‐7e joueuse mondiale Barbara Schett s’est exprimée sur la quête de Novak Djokovic d’un 25e titre du Grand Chelem. 

« S’il veut conti­nuer, j’adore ça, car cela nous donne matière à discus­sion. Ce qu’il a accompli l’année dernière, en attei­gnant les demi‐finales de tous les tour­nois du Grand Chelem, est incroyable à son âge. Je m’in­quiète simple­ment qu’il n’ait pas beau­coup joué après s’être retiré d’Adélaïde, et je me demande comment il va se comporter main­te­nant. Il a battu Alcaraz ici l’année dernière, puis a dû se retirer contre Zverev, et c’est là le problème. Son corps le lais­sera toujours tomber. Gagner un dernier titre du Grand Chelem ? Ne dites jamais non à quel­qu’un qui a gagné 24 fois, mais les chances ne sont pas très bonnes. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 10:47

Article précédent
Le numéro 1 fran­çais déjà dehors : « J’aurais aimé jouer sur un plus grand court »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.