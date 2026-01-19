Lors d’une interview accordée à Tennis365, l’ex‐7e joueuse mondiale Barbara Schett s’est exprimée sur la quête de Novak Djokovic d’un 25e titre du Grand Chelem.
« S’il veut continuer, j’adore ça, car cela nous donne matière à discussion. Ce qu’il a accompli l’année dernière, en atteignant les demi‐finales de tous les tournois du Grand Chelem, est incroyable à son âge. Je m’inquiète simplement qu’il n’ait pas beaucoup joué après s’être retiré d’Adélaïde, et je me demande comment il va se comporter maintenant. Il a battu Alcaraz ici l’année dernière, puis a dû se retirer contre Zverev, et c’est là le problème. Son corps le laissera toujours tomber. Gagner un dernier titre du Grand Chelem ? Ne dites jamais non à quelqu’un qui a gagné 24 fois, mais les chances ne sont pas très bonnes. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 10:47