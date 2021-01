Répondant à un tweet à propos de Dane Sweeny, joueur qualifié directement pour la finale des qualifications de l’Open d’Australie après le contrôle positif au Covid-19 de son adversaire en demies, Denis Kudla, Grégoire Barrere a écrit ce que tous les joueurs pensent tout bas.

Selon lui, ces derniers sont trop préoccupés par leurs revenus pour s’attarder sur l’esprit de compétition : « Quand tu es en qualif de chelem l’aspect financier est trop important pour les joueurs et de loin, tu as le temps dans l’année de te confronter aux mêmes joueurs pour 400€ au premier tour d’un challenger », a ironisé le Tricolore sur son compte Twitter qui sait plus que quiconque qu’une qualification pour le grand tableau d’un tournoi du Grand Chelem peur représenter plusieurs mois, voire une année de salaire pour un joueur classé en dessous de la 100e place mondiale.