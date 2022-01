Grandissime favo­rite pour remporter son tout premier Open d’Australie ce samedi (à 9h30, heure fran­çaise), Ashleigh Barty a été ques­tionnée en confé­rence de presse sur le profil de sa future adver­saire, l’Américaine Danielle Collins. Et si l’Australienne mène pour le moment 3–1 dans les confron­ta­tions, elle se méfie tout parti­cu­liè­re­ment de sa puis­sance dévastatrice.

« Danielle est une atta­quante excep­tion­nelle. C’est quel­qu’un qui se tient sur la ligne de fond et qui peut faire mal à partir de tous les endroits du court. Je pense que le défi sera d’es­sayer de la déséqui­li­brer. Nous avons joué à Adélaïde deux fois. Nous avons joué sur terre battue égale­ment. Je pense que la façon dont elle est capable de contrôler la ligne de fond et de vrai­ment prendre le jeu à son compte en fait l’une des plus féroces compé­ti­trices du circuit. Elle aime se mettre face à vous et elle aime vrai­ment se battre. Ça va être un défi pour moi d’es­sayer de neutra­liser du mieux que je peux son jeu. »