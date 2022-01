Facile depuis le début du tournoi, Ashleigh Barty déroule, et elle compte pas en rester là surtout que son public veut la voir aller jusqu’au bout. « J’ai eu beau­coup d’épreuves. Me remettre conti­nuel­le­ment en ques­tion et défier mon équipe tous les jours m’a fait grandir. Au contraire, cela a été amusant de conti­nuer à grandir et à m’amé­liorer quoti­dien­ne­ment, en me déve­lop­pant en tant que personne et en tant que joueur de tennis. Au sein de l’équipe, nous nous concen­trons sur la commu­ni­ca­tion, le travail en commun, la détente et le plaisir. Nous avons un sacré équilibre »