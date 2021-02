La numé­ro 1 mon­diale a été sur­prise par la « créa­tive » joueuse tchèque Karolina Muchova (27ème). Après une pre­mière manche où elle a domi­né les débats très faci­le­ment (6–1), l’Australienne n’a plus tenu le choc alors même que le match sem­blait déjà plié. Menée 6–1, 2–0, la Tchèque déci­dait d’ap­pe­ler les méde­cins alors qu’elle était au bord de l’é­pui­se­ment. Au final ce médi­cal « time out » est le tour­nant du match puisque der­rière Karolina trouve de l’éner­gie et emballe la ren­contre. Barty en face ne com­prend rien et subit les assauts de la Tchèque. Groggy, Barty s’in­cline en trois manches : (6–1, 3–6, 2–6). La presse aus­tra­lienne ne va pas se gêner pour ten­ter d’a­na­ly­ser tout cela et notam­ment le com­por­te­ment de Muchova qui sem­blait vrai­ment ailleurs quand les méde­cins sont venus à la rescousse.

