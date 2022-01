Projected R16 by seed :



[1] Barty vs. [13] Osaka

[9] Jabeur vs. [5] Sakkari

—

[4] Krejcikova vs. [15] Svitolina

[11] Kenin vs. [8] Badosa

—

[6] Kontaveit vs. [12] Rybakina

[14] Halep vs. [3] Muguruza

—

[7] Swiatek vs. [10] Pavlyuchenkova

[16] Kerber vs. [2] Sabalenka#AusOpen