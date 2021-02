Tout le monde atten­dait avec impa­tience les com­men­taires de la numé­ro 1 mon­diale, vic­time d’un « medi­cal time out » qui a trans­for­mé sa joueuse en « tigresse » après un début de match plus que pous­sif. Barty n’a pas vou­lu trop en dire ou entrer dans une polé­mique sté­rile alors que tous les médias aus­tra­liens atten­daient cela avec impa­tience et que les fans sont déjà entrain d’ac­cu­ser Muchova d’une forme de « tri­che­ri ». « Elle a fait appel au méde­cin, c’est son droit. Ce n’est pas ma déci­sion. Les règles le per­mettent. Après c’est au méde­cin de faire son diag­nos­tic et de prendre des mesures et le temps qu’il décide indis­pen­sa­blle. Cela m’a peut‐être stop­pée dans mon élan, mais j’ai vrai­ment essay » de faire abs­trac­tion de tout cela. Maintenant, il faut conti­nuer à pro­gres­ser et tra­vailler et cette défaite cruelle ne doit pas gâcher ce retour à la com­pé­ti­tion qui a été formidable »